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Çevre

İzmir'de bariyerlere takılan çöpler tepki çekti

İzmir'de Meles Deresi'nin Körfez'le buluştuğu noktaya gerilen bariyerler, derelerle sürüklenen çöplerin denize gitmesini önlüyor

27 Ekim 2014 13:08

İzmir’de sorumsuzca çevreye ve derelere attığı çöpler, kirliliğe neden oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağmurların yağmasıyla, dereler aracılığıyla denize taşınan bu çöpleri engellemek için Meles deresinin Körfezle buluştuğu noktaya bariyer çekti.

Yağmurların yağmasıyla birlikte pet şişeden naylon poşetlere, tahta ve strafor parçalarına kadar çok miktarda katı atık bu bariyerlere takıldı. Burada biriken çöpler, önlem alınmadığında denize ulaşan bu atıkların nasıl bir kirlilik yarattığını gözler önüne serdi. Bu manzarayı gören İzmirliler, İzmir Körfezi'ni temizlemek için onca emek ve para harcanırken bu kirliliğe tepki gösterdi.

(DHA)

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