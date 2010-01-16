İzmir'de bar önünde kavga: 3 ölü

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bar önünde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.



İki grup arasında çıkan silahlı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan 3 kişiyi görünce, sağlık ekiplerini çağırdı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 60 yaşındaki Coşkun Kırkıl'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.





Diğer iki yaralıdan 25 yaşındaki Abdurrahman Kurt, Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ağır yaralı 29 yaşındaki Mustafa Pekin ise ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Pekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü.



Olay Yeri İnceleme Ekipleri de 2 ayrı silaha ait çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis, kaçan kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



