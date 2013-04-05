İzmir'de bar kavgası ölümle bitti

İzmir'İn Bornova ilçesinde bir barda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Bornova Küçük Park mevkisinde bir barda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dışarıya çıkan grupların birbirlerine silahlarla ateş açmaları sonucu Erdinç Ergat, R.T., A.Ö. ve R.M. yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 19 yaşındaki Erdinç Ergat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.