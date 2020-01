İzmir'de Aziz Sancar ve İhsan Alyanak gemileri hizmete girdi

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin deniz ulaşımına kazandırdığı 15 yolcu gemisinden son ikisi; \'İhsan Alyanak\' ve \'Aziz Sancar\' hizmete girdi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Narlıdere metrosu için İslam Kalkınma Bankası\'nın vermeye hazır olduğu yüzde 1.84 faizli 110 milyon euroluk kredi, İller Bankası tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne verilmeyince, iki kat daha yüksek faizle Avrupa İmar ve Yatırım Bankası\'yla kredi anlaşması yaptıklarını sölyedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin deniz ulaşımına kazandırdığı 15 yolcu gemisinden son ikisi olan İzmir\'in efsanevi belediye başkanlarından İhsan Alyanak ile ülkemizin Nobel Kimya Ödüllü Profesörü Aziz Sancar\'ın adı verilen gemiler hizmete girdi. Gemiler Bostanlı İskelesi\'nde düzenlenen törenle seferlerine başladı. Bostanlı İskelesi\'ndeki törene CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın kardeşi Hasan Sancar ve kuzeni Enver Sancar, İhsan Alyanak\'ın oğlu Tevfik Alyanak ile aile fertleri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu körfez filosunu yenilemek için çıktıkları yolculuğa son noktayı koyduklarını söyledi. Körfez\'e en uygun 15 yolcu gemisi ve 3 arabalı vapur aldıklarını belirten Kocaoğlu, \"Bu tip gemilerin ilk kez dizaynı yapıldı. İlk ihalemize kimse girmedi. Daha sonra Özata firması cesaret gösterdi. Karbon kompozit katamaran tipi gemileri yaptı. Son günlerin popüler sözü metal yorgunluğu olmayacak, çok dayanıklı 13 yolcu gemisi 22 nat sürette, ikisi ise orta ve dış körfezde, uluslararası sularda seyredecek şekilde 32 nat sürate sahip. Körfez\'de vapur ihtiyacını 50 senelik yenilemiş durumdayız. 3-5 tane ilave gerekirse alırız\" dedi.

Bu hızlı iki gemiden birine İzmir Belediyesi\'nin efsane başkanlarından İhsan Alyanak\'ın, diğerine ise Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın verdiklerini belirten Kocaoğlu, her ikisinin de adını Körfez\'de yaşatacaklarını söyledi. Prof. Dr. Aziz Sancar\'ı Nobel Kimya Ödülü aldığı süreçte tanıdığını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:

\"Uzun yıllar yurt dışında, ABD\'de yaşamasına karşı bizi biz yapan, bizi diğer uluslardan ayıran farklılıklarımızı, vatan sevgisini bilen ender kişileriden bir tanesi olarak gördüm. Türkiye\'nin sorunlarını, dünyaya başıkı sadece kimya profesörü olarak değil, entelektüel düşün adamı olarak da kendisiyle birçok konuyu paylaşma şansı yakaladım. Törene çok katılmak istemesine karşın gelemediğini telefonla bana bildirdi. Sağolsun aile fertleri geldiler. Aziz Sancar onurumuz ve gurumumuzdur.\"

RAYLI SİSTEM YILBAŞINDA 178 KİLOMETRE OLACAK

Büyük kentlerde toplu ulaşım sorunun en etkin çözümlerinden biri olan raylı sistemde büyük sıçrama yaptıklarını, 11 kilometrede 70-80 bin yolcu taşıyan sistemi 16 kat büyütürek 164 kilometreye çıkardıklarını belirten Kocaoğlu, yılbaşında 14 kilometrelik Konak tramvayı ile birlikte uzunluğun 178 kilomtereye ulaşacağını söyledi. Kocaoğlu, \"Narlıdere metrosu ihalesine çıktık. Derin tünel inşaatı yapılacak. Buca metrosunun derin tünel projeleri tamamlandı. Bakanlık onayı sonrası 2018 yılında temel atmayı hedefliyoruz\" dedi

\"UCUZ KREDİ ALMAYA ÇALIŞIYORUM KAPI DUVAR\"

Başkan Aziz Kocaoğlu, ihalesine çıktıkları 7.2 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu\'nun yapımı için kullanacakları krediyle ilgili de açıklamalar yaptı. Bir finans kuruluşu yetkililerinin (İslam Kalkınma Bankası) 7-8 ay önce kendisini ziyaret ettiğini ve \"İller Bankası ile bir anlaşma yaptık. Bu kapsamda 110 milyon Euro\'luk krediyi sizin metronuza verebiliriz\" dediklerini söyledi. Faizinin 0.50 oranındaki İller Bankası komisyonuyla birlikte 1.84 olduğunu öğrendikleri krediyi kullanmak için hemen harekete geçtiklerini belirten Kocaoğlu şunları söyledi:

\"İller Bankası\'na bu krediyi kullanmak üzere başvrumuzu yaptık. Toplamda 150 milyon Euro olan kredinin 40 milyon Euro\'sunu Antalya Büyükşehir Belediyesi kullanmış. Başka da verilecek proje yok. İller Bankası\'na yazı yazdıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüm. Bakan bir şey söylemedi. Başbakan\'dan randevu aldım. Ucuz kredi almaya çalışıyorum, kapı duvar. En son İller Bankas\'na gittim. Genel Müdür ile görüştüm. O parayı kentsel dönüşümde kullanacaklarını söyledi. Bir gün sonra kredi kuruluşunun Türkiye temsilcisiyle görüştüm. Temsilci bana \'O parayı kentsel dönüşümde kullanamazlar. Ulaşım altyapısı için getirdik\' dedi. O tarihten bu yana Sayın Başbakan\'dan randevu alıp \'Bu işi niye bize vermiyorsun\' diyeceğiz, diyemedik.\"

İKİ KAT YÜKSEK FAİZLİ KREDİ ALDIK

Başkan Kocaoğlu, yüzde 1.84 faizli krediyi alamayınca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası\'dan 70 milyon Euro\'luk krediyi yüzde 3.5 faizle aldıklarını söyledi. Kocaoğlu \"Bu tam iki katı. O kredi kuruluşu da bize bu kredi notumuzun iyi olduğu, 14 yıldır hiçbir kuruma, kuruluşa borcumuzu 1 gün geciktirmedğimiz için, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin borç ödeme ahlakının Türkiye\'de tavan yapmasından dolayı veriyor. Bunun karşılığını ben faizi yarı yarıya alarak İzmirlilere vermem gerekiyor. Finans yapımı güçlendirdim, itibarımı artırdım. Bunun karşılığında yüzde 3.5 değil yüzde 1.84 faizle krediyi kullandık diyebilmem lazım. Ama maalesef diyemiyorum\" dedi.

\"İZMİRLİLER BUNU BİLMELİDİR\"

İzmir\'in kendi gücüyle ayağa kalkmış bir kent olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

\"Merkezi hükümet, yap-işlet-devretle yapılan havalanı, İstanbul yolu, Kuzey Çevre Yolu ve bölünümüş yoldan başka, İzmir\'in kalkınması, kent ekonomisin kalkınması, İzmir\'in refahının artması için herhangi bir proje ya da ilçe belediyelere bir kuruş vermemiştir. Bunu İzmirliler bilmelidir. Kendi gücüyle kalkınabilen bir kent, merkezi hükümetten de ciddi, sağlıkli yatırımlar alırsa Türkiye\'nin daha çok lokomotifi olacaktır.\"

600 MİLYON TL\'LİK GEMİLERİN GECELEYECEĞİ YER YOK

Kocaoğlu, Karantina İskelesi\'nin 2018 yılında devreye gireceğini ama deniz ulaşımını artırabilmek için en önemli noktanın Mavişehir vapur iskelesini yapmak olduğunu söyledi. Karşıyaka kıyı planları henüz onaylanmadığı için iskele taraması ve inşaatına başlanamadığını belirten Kocaoğlu, \"Güzelbahçe iskelesi bitmek üzere. Urla iskelesi bitti. Mordoğan\'a gidebiliyoruz. Süratli vapurlarımız buralara çalışacak. Ancak, yeni alınan bu 18 vapurun geceleyeceği yerimiz yok. Fırtına çıktığında kaptanları evden çağırıp, vapurları körfeze salıyoruz. Ama Bostanlı İskelesi\'nin yanındaki balıkçı barınağı boş duruyor. Biz 6-7 senedir uğraşıyoruz. Bu vapurların değeri 600 milyon TL\'dir. Boş duran barınağa bağlama iznini 6 yıldır alamıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir\" diye konuştu.

HALA STATLAR TARTIŞILIYOR

İzmir\'deki stat tartışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Kocaoğu, \"2011\'den bu yana İzmir\'e stat yapılacak. Oraya buraya yapılacak derken 6 yıl geçti. Biz Bornova\'da stat yaptık. Göztepe burada yaptığı maçlarla Süper Lig\'e çıktı. İnşallan bu yıl da Altınordu yükselir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Tire\'ye 15 bin kişilik stat yaptık. Büyükşehir Belediyesi\'nin, Bornova Belediyesi\'nin Tire Belediyesi\'nin stat yapma gibi bir görevi yok. Ancak hala \'O stat böyle oldu. Bu stat şöyle oldu\'deniyor\" dedi.

\"STADA OTOPARKTA İZMİRLİNİN ZEKASI İLE UĞRAŞIYORLAR\"

Alsancak Stadı\'na Konak Belediyesi\'nin, projenin otopark yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle ruhsat vermemesiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Kocaoğlu \"Alsancak Stadı için 21 araçlık otopark yeri bulmuşlar. Orası balçık olduğu için otopark yapılamazmış. İzmirlinin zekası ile uğraşıyorlar. Nerelere, hangi zeminlere neler yapıldığını, inşaat teknolojisini nerelere geldiğini ya bilmiyorlar ya da İzmirlinin gözünü boyuyorlar. Bizim belediyerimiz yasal olmayan iş yapmaz. Konak Belediyesi de Karşıyaka Belediyesi de yapmaz. Alsancak Stadı projesi otopark yönüyle yönetmeliklere aykırı, yasal değil. Başkan\'ın üstüne gidiyorlar. Yok efendim stadı engelliyor diye. Alsancak Stadı\'nın yapılması için 4 bin 236 metrekare belediye arazisini verdik. Göztepe Stadı için 1400 metrekare verdik. Karşıyaka Stadı için Karşıyaka Belediyesi 2 bin 750 metrekare verdi. Hem veriyor, hem engelliyor. Kardeşim siz özel mülkiyetler için Çevre Bakanlığı\'ndan her türlü projenin ruhsatını veriyorsunuz. Karşı olmamıza rağmen, kentin geleceğini, imarını bozmasına karşın bunu yapıyorsunuz. Bunu stada niye yapmıyorsunuz? \" diye konuştu.

\"İPE UN SERMEK BÖYLE BİR ŞEY\"

Otoparkla ilgili, adını vermeden AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican\'ın \"Yer gösterin otopark yapalım\" açıklaması hakkında konuşan Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

\"Bir arkadaş \'Yer gösterin otopark yapalım\' diyor. Ben arsa satmıyorum. Gayrimenkul satmıyorum. Siz şakır şakır, Tekel\'i, ne kadar gayrimenkulu varsa, Karayolları\'nın Bölge Müdürlüğü arazisini, şantiyesi dahil herşeyi satıyorsunuz. Stadın yanıda Dokuz Eylül Üniversitesi\'ne tahsis edilmiş bir alan var. Üniversite bir şey yapmıyor. Orayı alırsan otopark yaparsın. İpe un sermek böyle bir şey. Burada algı yönetimi denen bir şey var. Algıyı yönetmekten 80 milyon vatandaşın dengesi bozuldu. Fıldır fıldır dönüyor.\"

DAHA SEÇİMLERE 17 AY VAR

Başkan Kocaoğlu, seçim çalışmalarının erken başlatılmasına da tepki gösterdi. Sosyal medya ve basında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyeler hakkında yalan yanlış, aslı astarı olmayan dedikodu, yıpratma politikası izlendiğini söyledi. Seçimlere daha 17 ay olduğunu belirten Kocaoğlu, \"Bu şekilde bu ülke gitmez. İktidar 4-5 aydır seçim şeyi başlattı. Bu memlekete yazık. Memleket ekonomisine yazık. Maalesef ülke sıkıtılı bir süreçten geçiyor. Bunun ilacı var. Genel politika yapanların görevidir. Ama biz de düşüncelerimizi açıklıyoruz. \" dedi

AZİZ SANCAR\'IN MEKTUBU OKUNDU

İki geminin hizmete alım töreninde Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın gönderdiği mektup okundu. Sancar, mektubunda 9 Eylül 2015\'te İzmir\'in Kurtuluş törenlerine katıldığını ve çok duygulandığı, bundan bir ay sonra da Nobel Kimya ödülünü kazandığını, bu nedenle İzmir\'in kendisine çok uğurlu geldiğini düşündüğünü dile getirdi. İzmir\'de yerlisi kadar Trakya, Ege adaları, Doğu ve Günüydoğu Anadolu\'dan göç eden insanlar yaşadığına dikkat çeken Sancar, bu nedenle İzmir\'in Türkiye\'nin aynası sayılacağını belirtti. Sancar mektubunu, \"İzmirli kardeşlerimin bir yolcu gemisine adımı vermeleri benim için büyük onurdur. Beni buna layık gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adaşım Aziz Kocaoğlu ve tüm İzmirlilere bu kadirşinaslık için teşekkür ederim\" sözleriyle bitirdi. Törende Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da yaptığı konuşmada \"Her ulus yetiştirdiği değerlerle onurlanır. İki değerli insanın ismi verilen bu gemiler Körfez\'de yüzdükçe Alyanak ve Sancar\'ın ismi yaşacak\" dedi.

ULUSLARARASI SEFER YAPABİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi\' kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13\'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, Haziran ayında teslim alınan, Karşıyaka-Göztepe -Üçkuyular arasında sefer yapan İhsan Alyanak gemisi ve filonun son gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edilerek sertifikalandırıldı. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek.

TAM DONANMLI GEMİLER

Filonun diğer gemileri gibi yapı ana malzemesi çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük \'karbon kompozit\' malzemeden üretilen İhsan Alyanak ile Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, 400 yolcu ve 4 adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemi, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gemiler iki kattan oluşuyor ve ana güvertede kapalı alan, üst güvertede ise kapalı ve açık alan bulunuyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerde 2 adet erkek, 2 adet kadın ve 1 adet engelli tuvaletlerinin yanı sıra bebek bakım masası da yer alıyor. İzmir\'in yeni gemilerinde yolculuk sırasındaki ihtiyaçların giderilmesi için büfe ve soğuk-sıcak içeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri ile televizyon ve kablosuz internet donanımı da oluşturuldu. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 adet bisiklet park yerinin bulunması. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için iklimlendirme sistemi, can dostlarıyla birlikte seyahat edebilmeleri içinse birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri bulunuyor.

