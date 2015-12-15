İzmir’de Aziz Nesin’in anısına Mizah Festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mizah ustası Aziz Nesin’in 100. doğum yıldönümü dolayısıyla 18-20 Aralık tarihleri arasında bir Mizah Festivali düzenliyor. “İzmir Mizah Festivali” kapsamında, farklı sanat dallarından mizah ustalarıda mizahseverlerle buluşacak.

18 Aralık tarihinde, saat 16.00’da, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılışı yapılacak olan Festivalin ilk etkinliği “Marko Paşa’dan Aydınlar Dilekçesi’ne” başlığını taşıyor. Festival danışmanı Vecdi Sayar’ın yöneteceği panelde, Aydınlar Dilekçesi’nin ilk imzacılarından İnci Aral, Turgut Kazan, Bülent Tanık, İlhan Tekeli ve Erbil Tuşalp yer alacak.

“Nesin Vakfı ve Çocukları” başlığını taşıyan ve İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın yöneteceği ikinci panelde, İsa Çelik’in fotoğrafları ile Nesin Vakfı’nın kuruluş öyküsü sunulacak, ardından Vakfın yöneticileri Süleyman Cihangiroğlu ve Özgün Dündar Cihangiroğlu ile Vakfın öğrencilerinden Aliye Ecem Şahin, Umut Başer ve Neslişah Kahraman, Aziz Nesin’le ilgili anılarını ve Vakfın çalışmalarını anlatacaklar. Panelin ardından, “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin” adlı serginin açılışı ypılacak.

Festivalin ikinci günü, etkinlikler, Kültürpark içindeki İzmir Sanat’da yer alacak. Saat 15.00’deki günün ilk etkinliği, Feyzi Tuna’nın gerçekleştirdiği “Çağdaş Nasreddin Hoca Aziz Nesin” belgeselinin gösterimi olacak. Ardından, yönetmen Feyzi Tuna ile bir söyleşi gerçekleşecek.

Gülümseyen sanat

19 Aralık Cumartesi saat 16.00’da, moderatörlüğünü Turgut Çeviker’in yapacağı “Gülümseyen Sanat” başlıklı panelde, Yücel Erten ‘Tiyatroda Mizah’, Tan Oral ‘Çizgi ile Mizah’, Ayşegül Sönmez ‘Görsel Sanatlarda Mizah’ konularında konuşacaklar. Saat 20.00’de aynı mekanda Tiyatro Kumpanyası’nın “Azizim” adlı oyunu sergilenecek. Oyunun ardından, yönetmen-oyuncu Kemal Kocatürk izleyicilerle söyleşecek.

Aziz Nesin’in doğum günü olan 20 Aralık Pazar saat 15.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yer alacak ilk etkinlikte karikatürist Cihan Demirci, “Yüzde 100 Aziz Nesin” başlıklı bir söyleşi yapacak; ardından saat 16.00’daki “Medyada Mizah” adlı panelde gazeteci-yazar Aydın Engin, senarist Umur Bugay ve radyo programcısı Ayça Şen konuşacak.

Festivalin kapanışı, aynı gün saat 20.00’de İzmir Sanat’da, “Azizname” oyunu ile yapılacak. Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarlayıp, yönettiği oyun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) tarafından sergilenecek.

Festival afişinde 2004 yılında yitirdiğimiz karikatür sanatçısı Necati Abacı’nın Aziz Nesin karikatürünü kullanan festival, bu yıl iki sanatçıyı birlikte anıyor.