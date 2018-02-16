T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İzmir'de Avrupa Caz Festivali heyacanı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 25

16 Şubat 2018 18:45

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı\'nın (İKSEV) düzenlediği 25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 3- 22 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 3 Mart Cumartesi günü AASSM\'de yapılacak sergi açılışı ve Emin Fındıkoğlu+ 12 Konseri ile başlayacak.
25. İzmir Avrupa Caz Festivali\'nin programında 11 konser, 2 sergi, 1 seminer, 1 film gösterimi, atölyeler ve yan etkinlikler bulunuyor. 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.00\'de AASSM konser salonundaki açılış konserinde, piyanist Emin Fındıkoğlu ve grubu cazseverlerle buluşacak. 5 Mart\'ta First Gig Never Happened, 6 Mart\'ta Marcin Masecki & Jerzy Rogiewicz piyano ve davul ikilisi, Pulsar Trio (Matyas Wolter-sitar, Beate Wein-piyano, Aaron Christ-davul), 7-10 Mart\'ta caz tutkunu klasikçiler (Ozana Barabancea- vokal, Sorin Zlat- piyano, Virgil Popescu- basgitar, kompozisyon, Claudiu Purcarin- davul), caz yansımalarını sunacak. Leila Martial, Pierre Tereygeol (gitar, vokal) ile Eric Perez\'den (davul, insan-bas, vokal) oluşan trio, 12 Mart\'ta; Eugene Montenero (gitar), Fred Lopez (davul), Ivan De Luca (bas), Dominique Favre (klavye, piyano) ve Philippe Sellam\'dan (saksafon) oluşan Bconnected Jazz Band 13 Mart\'ta; Vein Trio & Aarhus Jazz Orchestra Buluşması ve Symphonic Bop 15 Mart\'ta; Iñaki Sandoval, 16 Mart\'ta; Max Ionata Hammond Trio 20 Mart\'ta; Max Ionata Hammond Trio 21- 22 Mart\'ta cazseverlerle buluşacak.
Festival kapsamında 16. Caz Afişi Sergisi, fotoğraf sergileri atölye çalışmaları, seminerler ve film gösterimleri de gerçekleşecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet KURTİZMİR DHAKültür SanatEğitim VakfıAvrupa Caz FestivaliMartFestivalMart CumartesiAASSMEmin Fındıkoğlu+KonseriCumartesiEmin FındıkoğluMart First Gig Never HappenedMart Marcin MaseckiJerzy RogiewiczTrio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24