İzmir'de Avrupa Caz Festivali heyacanı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı\'nın (İKSEV) düzenlediği 25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 3- 22 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 3 Mart Cumartesi günü AASSM\'de yapılacak sergi açılışı ve Emin Fındıkoğlu+ 12 Konseri ile başlayacak.

25. İzmir Avrupa Caz Festivali\'nin programında 11 konser, 2 sergi, 1 seminer, 1 film gösterimi, atölyeler ve yan etkinlikler bulunuyor. 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.00\'de AASSM konser salonundaki açılış konserinde, piyanist Emin Fındıkoğlu ve grubu cazseverlerle buluşacak. 5 Mart\'ta First Gig Never Happened, 6 Mart\'ta Marcin Masecki & Jerzy Rogiewicz piyano ve davul ikilisi, Pulsar Trio (Matyas Wolter-sitar, Beate Wein-piyano, Aaron Christ-davul), 7-10 Mart\'ta caz tutkunu klasikçiler (Ozana Barabancea- vokal, Sorin Zlat- piyano, Virgil Popescu- basgitar, kompozisyon, Claudiu Purcarin- davul), caz yansımalarını sunacak. Leila Martial, Pierre Tereygeol (gitar, vokal) ile Eric Perez\'den (davul, insan-bas, vokal) oluşan trio, 12 Mart\'ta; Eugene Montenero (gitar), Fred Lopez (davul), Ivan De Luca (bas), Dominique Favre (klavye, piyano) ve Philippe Sellam\'dan (saksafon) oluşan Bconnected Jazz Band 13 Mart\'ta; Vein Trio & Aarhus Jazz Orchestra Buluşması ve Symphonic Bop 15 Mart\'ta; Iñaki Sandoval, 16 Mart\'ta; Max Ionata Hammond Trio 20 Mart\'ta; Max Ionata Hammond Trio 21- 22 Mart\'ta cazseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında 16. Caz Afişi Sergisi, fotoğraf sergileri atölye çalışmaları, seminerler ve film gösterimleri de gerçekleşecek.



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