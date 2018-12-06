İzmir'de 'Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı'

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nce EuroVelo içindeki Akdeniz Rotası\'na giriş için yürütülen çalışmalar, Travel Turkey Fuarı\'nda düzenlenecek \'Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı\'nda anlatıldı. EuroVelo\'nun 15 uzun yol bisiklet rotasından biri olan İzmir\'in üyelik başvurusunun kabul görüp, görmeyeceği 2019 yılında netleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulusal EuroVelo Koordinatörü Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen \'Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı\', \'12. Travel Turkey İzmir Fuarı\' ile aynı anda yapıldı. Uluslararası Bisikletçiler Federasyonu (ECF–European Cyclists Federation) temsilcilerinin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların da yer aldığı çalıştayda, İzmir\'in EuroVelo Akdeniz Rotası\'na dahil olması için yapılan ve yapılacak teknik, pazarlama ve tanıtım çalışmaları ile işaretleme, yol çalışmaları ve altyapı düzenlemeleri ele alındı.

Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kıyı kentlerinin sürdürülebilir turizminin önemli olduğuna dikkat çekti. İzmir\'de bisiklet yollarını büyütme çalışmalarının olduğunu kaydeden Gökçe, \"EuroVelo ağının okyanus kıyılarından Yunanistan\'a kadar olan hatta bizim de olmamız önemli. Sürdürebilir turizmi görmezden gelemeyiz. İzmir\'i, Türkiye\'yi bu ağın bir parçası yapmak büyük önem taşıyor\" diye konuştu.

BİSİKLET YOLLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Bisikletli ulaşımı, kent içi ulaşımın parçası olarak görmek gerektiğini vurgulayan Gökçe, İzmir\'de hem doğal güzelliklerin yer aldığını hem de kentten tarih fışkırdığını söyledi. Gökçe, İzmir\'in turizm çeşitliliği açısından önemli konumda bulunduğuna dikkat çekti.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da Alaçatı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, bisiklet yolları ile ilgili çalışmaların olduğunu gördüğünü ve şaşırdığını söyledi. Amaçlarının bisiklet yollarını yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Dalgıç, \"Avrupa\'da yollara bisiklet yollarının da dahil olduğunu gördüm. Biz de bisiklet yolları desteklemeye çalışıyoruz\" dedi.

EuroVelo\'nun 15 ayrı uzun yol bisiklet rotasından biri olan İzmir\'in üyelik başvurusunun kabul görüp, görmeyeceği 2019 yılı içinde netleşecek.

EUROVELO NEDİR?

EuroVelo, Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaştırma Komitesi tarafından desteklenen sürdürülebilir alternatif turizm modelidir. Avrupa\'da 70 bin kilometre üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış, 15 uzun yol bisiklet rotasını kapsamaktadır. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyoekonomik yapının geliştirilmesine destek sağlar. Merkezi Belçika\'nın Brüksel kentinde olan ECF Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından yönetilir. EuroVelo\'nun 15 uzun yol bisiklet rotasından biri olan ve İzmir\'in üyelik başvurusunda bulunduğu \'EuroVelo 8 Akdeniz Rotası\' İspanya\'dan başlıyor. Fransa, Monaco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi\'ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir’in de eklenmesiyle ile birlikte listenin daha da zenginleşmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI