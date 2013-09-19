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Kültür-Sanat

İzmir'de 'Aşk Kokusu'

Cemal Hünal, Aslı Şahin ve Onur Şenay'ın oyunculuğunu üstlendiği Aşk Kokusu, 22 Eylül'de Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek

19 Eylül 2013 15:43

Cemal Hünal, Aslı Şahin ve Onur Şenay oyunculuğunu üstlendiği, Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği romantik-komedi türündeki tiyatro oyunu Aşk Kokusu, İzmir'de sahnelenecek.
Oyun, kurallarla dolu olan hayatımımızda nasıl yaşayabiliceğimizi, hayatın kaçınılmazlığını anlatıyor. Ve buna dikkatimizi çekiyor.
Oyunun iki erkek karakteri, Devrim ve İlker... Devrim 28 yaşında, yaş ve kafa itibariyle bir ergen, duygusal olarak daha yumurtadan çıkamamış bir ipek böceği... Aşırı duygusal, ani kararlar veren, anarşist ve biraz da adı gibi devrimci, daha doğrusu muhalif... İlker, o da Devrim’le aynı yaşlarda, hayata daha gerçekçi bakan, amaçlarını gerçekleştirmek için fazla kural tanımayan, ama aynı zamanda kurallara Devrim’den daha bağlı bir karakter... Devrim yazar, İlker onun yazması için gerekli ortamı sağlamaya çalışmaktadır. Aç kalsalar da, kız arkadaşları olmasa da, yazmak, muhalif olmak ve dünyayı değiştirmek hayalleri onların mutlu olmasına yetmektedir... Ve bir gün hayatlarına Özgür girer. Özgür adeta kurallardan yaratılmış bir kızdır. Hayattaki her şeyin, kendisinin ve toplumun çizdiği çizgiler dahilinde olması gerektiğini savunan, ve bu yüzden de hem hayat, hem de siyasi açıdan muhafazakar bir tiptir. Bu Ankara’lı kızın hayatı, Kurtuluş’ta yaşayan, bekar, sevimli  ve aşık olacağının rüyasını bile görmüş Devrim ve de kızlar açısından oldukça popüler bir konumu olan İlker’le kesişiveriyor...  
22 Eylül 2013 20:00
Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

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