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Yaşam

İzmir'de arazi tartışması, 5 ölü

Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Beldesi'nde arazi tartışması 5 kişinin ölümüyle sonuçlandı

12 Eylül 2012 11:08

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, arazi meselesi nedeniyle sınır komşusuyla mahkemelik olan Raşit Taşpazar, çıkan tartışmada cinnet getirdi. 4 kişiyi öldüren Taşpazar, yanındaki pompalı tüfek ile yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Beldesi'nde meydana geldi. Sınır anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan ve 8 ay ceza alan Raşit Taşpazar (40) ile komşusu İbrahim Özdağ (50) tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma üzerine cinnet getiren Taşpazar, yanında getirdiği pompalı tüfek ile komşusu İbrahim Özdağ, eşi Sezer Özdağ (48), gelini Ömrüye Özdağ (26) ve yanında çalışan İsmail Su'yu (47) öldürdü. Ardından olay yerine yakın olan kendine ait incir bahçesine gidip yaşamına son verdi.

İbrahim Özdağ'ın oğlu İzzet Özdağ tarafından bulunan cesetler jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine gelen jandarma olay yerinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından ölenlerin cesetleri otopsi için nöbetçi Savcı'nın talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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