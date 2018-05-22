İzmir'de aranan 457 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 457 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 794 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 457 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 13 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 391 araç ile 287 motosikleti inceledi. Denetimlerdeki aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 27 mermi, 3 kuru sıkı tabanca, 201 gram esrar, 2 gram kokain, 21 uyuşturucu hap ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kumar oynatılan 7 iş yeri ile 121 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.