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İzmir'de aranan 430 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 430 kişi yakalandı

25 Nisan 2018 14:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 430 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16- 22 Nisan günlerinde, kent genelinde denetim yaptı. Kontrollerde 19 bin 840 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 430 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 8 şüphelinin de FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 460 aracı ve 287 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 8 tabanca, 87 mermi, 7 kurusıkı, 1 pompalı tüfek, 292 gram esrar, 4 gram kokain, 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatılan 4 iş yeri ile 59 kişiyle ilgili işlem yapıldı.

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