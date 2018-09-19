İzmir'de aranan 318 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 318 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Eylül tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 20 bin 793 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 318 kişi yakalandı. Yakalanan 4 şüphelinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 427 araç ile 255 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 162 gram esrar, 11 gram kokain, 118 uyuşturucu hap ve 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.