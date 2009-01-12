İzmir'de anne ve bebek ölümlerinde düşüş

İzmir'de 2008 yılında 7 anne ölümü tespit edildiği, bebek ölüm oranının ise binde 8.3 olduğu bildirildi.



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2008 yılında anne ölümlerinin 1'i gebelik sırasında, 6'sı ise doğum sonrası dönemde meydana geldi. İzmir'de anne ölüm oranı, yüz bin canlı doğumda 12.9 olarak belirlendi. Türkiye ortalamasının ise yüz bin canlı doğumda 28 olduğu bildirildi.



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 13 bebeğin Eylül 2008'de yaşamını yitirmesiyle gündemi meşgul eden İzmir'de 2008 yılı bebek ölüm oranı binde 8.3 olarak tespit edildi. 2003 yılı Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması'na göre, bebek ölüm oranları Türkiye ortalamasının binde 29 olduğu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın tek hanelerle ifade edildiği kaydedildi.



İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Neşe Zeren Nohutcu, anne ölümlerinin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde meydana geldiğini, Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda anne ve bebek ölümlerinin dikkatle izlendiğini anlattı.



İzmir'de 2007 yılında 12 anne ölümü olduğunu ifade eden Nohutcu, ''Bu sayı 2008'de 7'ye geriledi. İzmir'deki oranlara baktığımızda Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Anne ve bebek ölümleri konusunda, anne adaylarının bilinçlenmesi büyük önem taşıyor'' dedi.



Anne ölümlerinin belirlenmesi aşamasında çeşitli sıkıntılar yaşanabildiğine işaret eden Nohutcu, şöyle konuştu:



''Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonda, anne ölümlerinin nedenleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Anne ve bebek ölümlerinin nedenlerini tespit edip, bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemleri alarak, ölümlerin önüne geçmek istiyoruz. Kadın doğum klinikleri haricinde, kadınların yaşamlarını gebeliğe bağlı yitirip yitirmediklerini tespit etmek güç. Amacımız, anne ve bebekleri takip ederek, ölümleri engellemek. Sağlık Bakanlığı'nın ana hedefi, ölüm oranlarının düşürülmesini sağlamak.''



Bebek ölümlerinde tek haneli rakamlara inildi



Nohutcu, bebek ölümlerinde prematüre doğum, doğumsal anomaliler ile sepsisin etkili olduğunu, gebelikte düzenli kontrollerin anne ve bebek sağlığında büyük önem taşıdığını bildirdi.



İzmir'de bebek ölüm oranlarında düşüş yaşandığına dikkati çeken Nohutçu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Yılda ortalama 54 bin bebeğin dünyaya geldiği İzmir'de bebek ölüm oranı, binde 8.3 olarak belirlendi. Bu rakam geçen sene binde 10 civarındaydı. İzmir'de bebek ölüm oranları ilk kez 2008'de tek haneli rakama indi. Tüm çalışmalara rağmen halen insanların bilinç düzeylerinin artırılması gerekiyor. İzmir'de kadınların yüzde 99'u sağlık kuruluşlarında doğum yapıyor. Ancak gebelikleri boyunca doktor kontrolünden geçmemiş anne adayları da var. Maddi durumu yetersiz anne adaylarının kontrolleri ücretsiz yapılmasına karşın, sağlık kuruluşlarına başvurmayan anne adayları olabiliyor.''



(AA)

