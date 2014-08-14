İzmir'de Alevi mezarlarına saldırı

İzmir'in Selçuk İlçesi, Zeytinköy Mahallesi'nde, Aleviler'e ait olduğu belirlenen 35 mezar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Mehmet Candan‘ın DHA’da yer alan haberine göre, dün, Selçuk'a 14 kilometre mesafedeki bir süre önce mahalleye dönüştürülen 290 hane, 852 nüfuslu dağ köyü Zeytinköy'deki, bazı mezar taşlarının kırıldığını, mezarlara zarar verildiğini fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda, köy mezarlığındaki 35 mezar taşının kırıldığını belirledi. Çoğunlukla Aleviler'in yaşadığı köyde, mezarlara yapılan bu saldırı tepkiye neden oldu. Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karadağ, "Köyümüzdeki mezarlıkta, olaydan bir gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen kamu yararına çalışarak cezalarını çeken 20 mahkum çalışıyordu. Bazı köylüler, mahkumları mezarlıkta çalışırken, kavga ederken görmüş. Mezar taşlarının da bu kavga sırasında kırıldığını sanılıyor. Ancak, mahkumlar, haklarındaki bu suçlamaları kabul etmeyip, mezar taşlarını kendilerinin kırmadığını söylüyor" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şube Başkanı Düzgün Çelik, saldıya uğrayan 35 mezarın Aleviler'e ait olduğunu belirtip, "Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Sanıldığı gibi mezarların temizlik için gelen mahkumlar tarafından kırıldığını düşünmüyoruz. Çünkü, mahkumlar saat 14.00'e kadar çalışıp, mezarlıktan ayrıldı. Saldırı ise aynı gece oldu. Gerekli birimlere müracatlarımızı yaptık. Gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Pazar günü mahalle meydanında yöredeki Alevi dernekleriyle ortak bir basın açıklamasıyla saldırıyı bir kez daha kınayacağız" dedi.

Jandarma, soruşturmanın sürdüğünü belirtip, mezarları tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.