İzmir'de AKP ve CHP'li kadınlar arasında 'siyasi sapık' gerginliği

Karaman’da bir sınır öğretmeni, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan 10 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun, "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz" sözlerine karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmıştır" dedi. İzmir'de AKP'li kadınlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri nedeniyle CHP il binası önüne siyah çelenk bırakmak isteyince CHP'li kadınların karşı savunmasıyla karşılandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çevik kuvvet polisi, caddenin karşılıklı kaldırımlarında CHP ve AKP'li kadınlar arasında etten duvar ördü. AKP'li kadınlar üzerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun yüz fotoğrafının bulunduğu karton maskeleri takarak, “AK kadınlar burada Kemal nerede" sloganı attı. CHP'li kadınlar da parti binasından üzerinde Ramazanoğlu'nun fotoğrafının ve 'Bir kereden bir şey olmaz. Ensar Vakfı'nı takdir ediyoruz' sözünün yazılı olduğu pankart açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu için söylediği sözlere İzmir'de parti binasına siyah çelenk bırakarak, tepki göstermek isteyen AKP'li kadınlar, CHP'nin savunmasıyla karşılandı. Yaklaşık 500 CHP'li kadın, CHP İzmir İl Başkanlığı binasının önünde dururken, yaklaşık 300 AK Partili kadın da caddenin karşı tarafındaki kaldırımda kaldı. Caddenin orta refüjünde çevik kuvvet polisi etten duvar ördü.

Ramazanoğlu'nun maskeleri





AKP'li kadınlar caddenin karşı kaldırımından Sema Ramazanoğlu'nun yüzünün fotoğrafının olduğu karton maskeleri yüzlerine taktı. Ellerinde üzerinde 'Erdemsiz Kılıçdaroğlu', 'Hakarete geçit yok', 'Kemal'in fikri neyse zikri o', 'Bakan oldu zoruna mı gitti', 'Ayıp yahu', 'Türkiye'den özür dile', 'İzmir bu hakareti af etmeyecek', 'Anneye saygı', 'Kişi kendinden bilir işi', 'Kılıçdaroğlu kendine gel' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, “Ya Allah bismillah Allah-u ekber", “CHP şaşırma sabrımızı taşırma", “AK kadınlar burada Kemal nerede" diyerek, slogan attı ve Rabia işareti yaparak tekbir getirdi.

"Gürültüyle bu ayıbı örtemezsiniz"

CHP'li kadınlar ve gençler üzerinde ise 'Gürültüyle bu ayıbı örtemezsiniz' yazılı pankartlar taşıdı. Partinin İzmir İl Başkanlığı'ndan üzerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı pankart açıldı. Pankartta, 'Çocuklara tacize sahip çıkmanın utancı AKP'ye yeter. 'Bir kereden bir şey olmaz. Ensar Vakfı'nı takdir ediyoruz'. Bakan Güler'den Reza Zarrab'a 'senin önüne yatarım Reza' diye yazıldı. Ayrıca kadınlar ellerinde Bakan Ramazanoğlu'nun fotoğrafının olduğu üzerinde 'Kaç kere rastlanması gerekiyor' yazan pankartlar taşıdı. CHP'li kadınlar ve gençler "İzmir uyuma çocuklara sahip çık", “İşte gidiyor çocukların sapıkları" sloganları attı.

"Kendi ahlak anlayışını ortaya dökmüş"





AKP Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Gözde Keskin, caddenin karşı kaldırımda yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:



“Ahlak ve insaftan yoksun ifadeler ülke tarihine kara bir leke olarak geçti. Ana muhalefet partisinin genel başkanı bir kadına hakaret etmiştir. Kadına karşı cinsiyetçi ve karanlık zihniyetinin ürünü olan sözlerinden dolayı ana muhalefet partisi genel başkanını bir kez daha şiddetle kınıyoruz."

"Taciz olayına sahip çıkan bakanınız için ayaklanacaktınız"





AKP'li kadınların basın açıklaması yapıp ayrılmasının ardından CHP Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan ve eş zamanlı olanak 81 ilde yapılan basın açıklamasını okudu. Balcı şöyle konuştu:



“Kadına karşı olumsuz söylem bunun neresinde? Sizin bakanınız Reza Zarrab için 'size kimse bir şey yapamaz. Ben senin önüne yatarım dediğinde bunu cinsiyetçi bir söylem olarak algılamadınız hatta alkış tuttunuz. İşinize gelmeyince mi cinsiyetçi söylem? Çocuklarımız baş tacımızdır. Onların taciz ve tecavüzle anılması adlarının yan yana gelmesinden kadınlar olarak utanç duyuyoruz. Bu durum, tüm kadınların 'amasız, fakatsız birleşmesi tek ses olması gereken bir durumdur."



CHP'li kadınlar da basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Bu arada AKP'li kadınların CHP İl Binası önüne koymak istedikleri siyah çelengi çiçekçinin eylemden bir saat önce bina önüne getirip bıraktığı, CHP'lilerin de alıp depoya kaldırdığı öğrenildi.