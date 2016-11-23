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Politika

İzmir'de AKP ilçe binasına saldırı

Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

23 Kasım 2016 13:19

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, AKP teşkilat binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Eski İzmir Caddesi'nde bulunan AKP Karabağlar İlçe Başkanlığı binasına tabancayla 7 el ateş edildi.

İçeride kimsenin bulunmadığı sırada yaşanan saldırıda, binanın giriş kapısı ve kepenklerine 4 mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmirAKP ilçe teşkilatısilahlı saldırısaldırı

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