İzmir'de AK Parti'den 100 bin Atatürk posteri

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle İzmir\'de 100 bin kumaş poster dağıttı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım\'da İzmir\'de 100 bin kumaştan Atatürk posteri dağıttı. Atatürk\'ün sivil kıyafetle yer aldığı fotoğrafı 1 metre 50 santimetre ebatlarında kumaşa basılarak bölgesel bir gazete aracılığıyla 100 bin kişiye ulaştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, \"Atatürk\'ün kuruluş için yaptıklarını gelecek için ortaya koyduğu perspektifi hayatın her alanında rehber telakki ediyoruz. Atatürk posterini vatansever halkımıza ulaştırmanın, evlerin ve işyerlerinin balkon ve duvalarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.



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