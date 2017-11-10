T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de AK Parti'den 100 bin Atatürk posteri

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü nedeniyle İzmir'de 100 bin kumaş poster dağıttı

10 Kasım 2017 13:53

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle İzmir\'de 100 bin kumaş poster dağıttı.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım\'da İzmir\'de 100 bin kumaştan Atatürk posteri dağıttı. Atatürk\'ün sivil kıyafetle yer aldığı fotoğrafı 1 metre 50 santimetre ebatlarında kumaşa basılarak bölgesel bir gazete aracılığıyla 100 bin kişiye ulaştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, \"Atatürk\'ün kuruluş için yaptıklarını gelecek için ortaya koyduğu perspektifi hayatın her alanında rehber telakki ediyoruz. Atatürk posterini vatansever halkımıza ulaştırmanın, evlerin ve işyerlerinin balkon ve duvalarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AK PartiBaşkanlığıGazi Mustafa Kemal AtatürkAK PartiKasımAtatürkBaşkanı Bülent DelicanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24