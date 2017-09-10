İzmir'de 9 Eylül coşkusu

İzmir'in kurtuluşunun 95. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden renkli etkinlikleriyle kutlandı. Kutlamalarda Türk Yıldızları'nın gösterisi de yer aldı. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, Kordon'a akın etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenlerde, bir gün önce İZBAN Selçuk istasyonun açılışı sırasındaki protestolar nedeniyle töreni terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım ile tekrar bir araya geldi.



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, çevre köylerden gelen çiftçilerin taktığı poşuyla yürüdü. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Yol boyunca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'İzmir Aziz'dir Aziz kalacak' sloganları atıldı. Yer yer İzmir Marşı söylendi.





Çelenk sunuldu



Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene aralarında siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. İzmirliler törene gelen polis, asker ve gazilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı.

Konak'ta tören yapıldı



Konak'taki törene ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile beraberinde CHP'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları geldi. Kocaoğlu ile birlikte alana gelen bir grup da, bariyerlerle ayrılan izleyici bölümüne alındı.



Karşılıklı sloganlar atıldı



Bu arada Konak Meydanı'ndaki iki grup arasında gerginlik yaşandı. Bir grup 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları atarken, diğer grup ise 'Recap Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Çıkan gerginlik, Çevik Kuvvet polisi ve milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdirildi. Konak Meydanı'ndaki törene Başbakan Binali Yıldırımın da katıldı. Tören Başbakan Yıldırım'ın gelmesi ile saat 10.30'da başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Kalkan, Atilla Kaya, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Murat Bakan da katıldı.



Temsili süvari



Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Başbakan Binali Yıldırım'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Sonrasında başka bir süvari birliği tarafından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz tepesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da getirilen toprak ve bayrağı Başbakan Binli Yıldırım'a teslim etti. Ardından Konak Meydanı'ndaki tören sona erdi. Bu arada dün Selçuk İZBAN hattının açılışı töreninde tepkilere kızıp alanı terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım kurtuluş günü töreninde buluşmuş oldu.



Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki programına devam etmek için Konak Meydanı'ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için tekrar Cumhuriyet Meydanı'na döndü.

Kutlamalara devam edildi



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'nda devam edildi. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İzmirli törenlere katıldı. Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Erol Ayyıldız ise aynı saatlerdeki açılış ve temel atma programı nedeniyle buradaki kutlamalara katılamadı.



Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Kocaoğlu, "9 Eylül sadece ülke topraklarının değil; varlığımızın, namusumuzun ve hürriyetimizin işgalden kurtarıldığı bir gün! Ama 9 Eylül sadece kurtuluş değil! Aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü. 9 Eylül bir destan, emperyalizme karşı ilk kurşun 9 Eylül. Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin, İsmet Paşa, Mustafa Kemal'dir 9 Eylül, Mustafa Kemal! 9 Eylül namus, 9 Eylül zafer, 9 Eylül bağımsızlık, 9 Eylül inanç, 9 Eylül hürriyet, gurur, kıvanç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasıdır 9 Eylül. Ne mutlu bizlere" dedi.



"Efedir İzmirli efe"



Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kahraman bir kentte yaşadıklarını, İzmirliler olarak, Atatürk'ün 'hemşehrisi' olmaktan onur duyduklarını belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: "Atamıza sahip çıkmayı, her şeyden önce bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Evet; İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan! Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar."



"İzmir Marşı unutturulmak istenecek marş değildir"



İzmir'in ve Türkiye'nin kurtuluş gününde, 9 Eylül'de; Atatürk'ü silmek, unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlere, Atatürk'e yapılan saldırılara kol kanat gerenlere, Atatürk'ün kenti İzmir'den seslendiğini belirten Kocaoğlu "Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebi, halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatı, Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet! Herkes bunu böyle bilmelidir! Ve 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş değildir. İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa'nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız. Allah'ından utansın dönenler geri. Ama biz dönmeyiz bu yoldan! Doğum günün kutlu olsun İzmir! Sen çok yaşa, çok yaşa İzmir" diye konuştu.



Tören Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin folklor gösterisi, lise öğrencilerinin şiir dinletesiyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sundu. Ardından tüm ekiplerin final gösterisi ile kutlama programı sona erdi.



3'üncü Büyük Taarruz Bisiklet Grubu da Anıtkabir'den, savaşın yaşandığı güzergahları geçerek getirdiği Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'a verdi.