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İzmir'de 88 kaçak yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

31 Aralık 2018 00:30

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Madra Çayı mevkinde 2 lastik botta bir grup kaçak olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gitti. Botlarını durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının  ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. 

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