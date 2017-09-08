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Sağlık

İzmir'de 8 hastanede başhekim yok

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı iki ay içerisinde Türkiye genelindeki halk sağlığı müdürlükleri ve genel sekreterliklerin kapatılarak 'İl Sağlık Müdürlüğü' çatısı altında toplanmasına karar verirken, İzmir'deki 8 hastaneye henüz başhekim atam

08 Eylül 2017 14:47

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı iki ay içerisinde Türkiye genelindeki halk sağlığı müdürlükleri ve genel sekreterliklerin kapatılarak \'İl Sağlık Müdürlüğü\' çatısı altında toplanmasına karar verirken, İzmir\'deki 8 hastaneye henüz başhekim ataması yapılmadı.
İzmir\'deki mevcut sağlık kurumları yöneticilerinin akıbeti merakla beklenirken, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Buca Doğum Hastanesi ile Bornova, Alsancak, Kemalpaşa, Dikili ve Foça devlet hastanelerine henüz başhekim atanmadı. Günde 50 bine yakın kişinin hizmet aldığı 8 hastanede, başhekimlik görevini vekaleten yardımcılar yürütürken, belirsizliğin hizmette aksamalara da neden olduğu öne sürüldü.
Türk Sağlık- Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, \"25 Ağustos\'ta Resmi Gazete\'de yayınlanan kanun hükmünde kararnamenin ardından düzenlemenin 3 ay içerisinde gerçekleşeceği belirtildi. Yani yeni yönetmelik çıkacak ve sistemle ilgili değişiklik yapılmış olacak. Yeni düzenleme ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve genel sekreterlikler kaldırılacak, İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlanacak. Ancak şu anda İzmir\'de büyük belirsizlik hakim. Sağlıkta hiçbir yöneticinin akıbeti belli değil. Özellikle Kuzey ve Güney Genel Sekreterliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü\'ndeki üst düzey yöneticilerin, yeni sistemde nasıl bir pozisyon alacağı belirsiz. Bu durum çalışmaları da etkiledi. 30 hastanenin bulunduğu İzmir\'de, 8 hastaneye başhekim görevlendirmesi yapılmadı. Burada görevleri vekaleten yardımcılar götürüyor. Böyle olmamalı. Belirsizlik ortamı bir an önce sonlandırılmalı\" dedi.

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