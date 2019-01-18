İzmir'de 72 kişiye yönelik FETÖ operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 72 şüphelinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.