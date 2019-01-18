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İzmir'de 72 kişiye yönelik FETÖ operasyonu

  İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

18 Ocak 2019 13:43

 

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturnma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 72 şüphelinin gözaltına alınmasın için operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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