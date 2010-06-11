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Yaşam

İzmir'de 6 terörsit eylem öncesi yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda PKK mensubu 6 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin eylem hazırlığın olduğu bildirildi.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - İzmir'de bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 6 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında ele geçirilen otomobildeki patlayıcının miktarının, 50 kilogram civarında olduğu ve yüksek tahrip gücü bulunduğu öğrenildi. Yakalanan teröristlerin eylem yapma planları olduğu da bildirildi. Bu arada Ankara'daki operasyonda da, suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturan bir grup ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiyle birlikte kaleşnikof marka silah ve dinleme aygıtları bulunurken yakalananların insanlardan zorla apra tahsil etmeye çalıştıkları belirtildi.


Buca Kaynaklar mevkisindeki bir restorana ait piknik alanında ele geçirilen 34 YK 2170 plakalı otomobilin LPG tüpünün içinde ele geçen patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildikten sonra incelemeye alındı.


Patlayıcının 50 kilogram civarında olduğu, LPG tankının içine konularak hazırlanan düzeneğin çok yüksek tahrip gücünün olduğu bildirildi.


Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının sürdüğünü, zanlıların terör örgütü PKK'nın belirlediği hedefler doğrultusunda kamu, emniyet ve askeri tesisler ile personelini hedef seçerek eylem yapmayı planladığını belirttiler.



Ankara'da suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı



Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek vatandaşlardan zorla para tahsil etmeye çalışan bir grupla ilgili çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon yapan polis 20 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan kişilerle birlikte kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca, kelepçe, ortam dinlemesi yapmaya yönelik cihazlar elde edildi.


Gözaltına alınan kişilerin kendilerine polis süsü verdikleri ve işadamları başta olmak üzere bazı vatandaşları dolandırdıkları, şantaj yaptıkları kaydedildi.


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