İzmir'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı (3)

\'KADINLARDAN BİRİNİN İKİ AYAĞI, DİĞERİNİN KABURGALARI KIRILDI\'

Çıkan yangında can pazarının yaşandığı Alican Otel\'in sahibi Mehmet Zeki Işık, yaralıları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, olaydan büyük üzüntü duyduğunu anlattı.

Pencereden atlayan sarı kıyafetli kadının Belaruslu, diğerinin Kazakistanlı olduğunu belirten Işık, Türkiye\'de turist vizesi ile kaldıklarını, bir gece kulübünde çalıştıklarını ifade etti. Işık, Belaruslu kadının iki ayağının kırıldığını, diğerinin daha hafif yaralı durumda olduğu ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

Yangının bir müşterinin şarjdaki cep telefonunun bataryasının patlayıp perdeleri tutuşturmasıyla çıktığını vurgulayan Işık, \"Otelin önü park siding, yani plastik o nedenle alevler hızlı yayıldı. Otelde 15- 16 kişi vardı. İkisi atladı, diğer iki yaralı dumandan zehirlendi. Çok üzgünüm\" dedi.

Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)