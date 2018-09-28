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İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)

İTFAİYE ALT GEÇİTLERDE POMPALARI YERLEŞTİRDİ İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yunanistan üzerinden gelecek tropikal fırtınaya dair, tüm birimleri ile çalışmalarına hız verdi

28 Eylül 2018 21:12

İTFAİYE ALT GEÇİTLERDE POMPALARI YERLEŞTİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yunanistan üzerinden gelecek tropikal fırtınaya dair, tüm birimleri ile çalışmalarına hız verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı, su baskını riski nedeniyle, kimi alt geçitlere, su çekme pompalarını yerleştirdi. Yine su baskınlarının risk oluşturacağı bölgelerde de itfaiye araçları önlemlerini aldı.
ÇEŞME\'DE VATANDAŞLAR SMS\'LE UYARILDI
Çeşme Belediyesi de fırtınaya karşı önlem aldı. Tüm personelin izinleri iptal edildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından ve SMS\'lerle vatandaşlar uyarıldı. Özellikle tabelaların ve tentelerin bağlantı noktalarından sağlamlaştırılmaları istendi. Önlemler hakkında bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, \"Bütün birimlerimizde çalışan arkadaşlarımız, sahip olduğumuz tüm araçlarla birlikte hazır olarak bekliyoruz. Biz zaten günler öncesinden kış hazırlıklarımızı yapmıştık, mazgalları giderleri temizlemiştik. Ben ve ekibim iki gün boyunca belediyede olacağız\" dedi.

Umut KARAKOYUN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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