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İzmir'de 5'İ avukat, 6 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden, 5'i avukat 6 şüpheli tutuklandı

26 Eylül 2017 19:34

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden, 5\'i avukat 6 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin İzmir Barosu\'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, daha önce gözaltına alınmalarının ardından \'Etkin Pişmanlık\' hükümlerinden yararlanan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda 33\'ü avukat 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkartdı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Bazı avukatların, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılardan 15\'i, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye göderildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren avukatlar E.E. ile M.G., serbest bırakıldı. 12\'si avukat olan diğer 13 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Avukatlardan M.Ö, \'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\', S.O., F.A., L.B. ve M.D. ile örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen M.B. ise \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen 7 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

 

 

 

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