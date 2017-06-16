İzmir'de 5 yaşındaki Mehmet'i arama çalışmalarına son verildi

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, emekli komiser Tarkan Tekelioğlu'nun geçen pazar günü plajda denize girerken cipte uyurken bıraktığı, döndüğünde kaybolduğunu söylediği 5 yaşındaki Mehmet Tekelioğlu için bölgede yürütülen arama çalışmaları 5 günün ardından son buldu.



DHA'nın haberine göre, Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00'da cipiyle gelen, erken emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen emekli komiser 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, iddiaya göre, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak serinlemek için denize girdi. Kayseri'den İzmir'e arazi bakmaya geldiğini söyleyen Tarkan Tekeoğlu, iddiaya göre, denize girmeye pek de uygun olmayan bölgede, bir süre sonra aracına dönünce, oğlunun cipte olmadığını gördü.

Çevreyi arayan, ancak oğlunu bulamayan Tarkan Tekeoğlu durumu jandarmaya bildirdi. AFAD, AKUT, İzmir sualtı ekipleri ve vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğu belirtilen Mehmet için helikopter ve drone'larla da gökyüzünden yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bölgedeki arama çalışmaları aradan geçen 5 günün ardından bugün sonlandırıldı. Çocuğun bulunması için yürütülecek çalışmalara cinayet büro dedektiflerinin de dahil olacağı öğrenildi.



Otomobilde görülmedi



Öte yandan; minik Mehmet'i arama çalışmalarında cipin güzergahı olan Çanakkale'den itibaren, kaybolduğu İzmir'in Dikili İlçesi'ne kadar Mobese ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş; ne ön ne de arka koltukta kayıp çocuğun görünmediği belirtilmişti. Baba Tarkan Tekeoğlu, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı.