-İZMİR'DE 5 BİN 957 ÖĞRETMEN AÇIĞI İZMİR (A.A) - 16.09.2010 - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü norm kadro durumu verilerine göre, 35 bin 553 öğretmen norm kadrosu olan kentte 73 branşta 5 bin 957 boş kadro bulunuyor. İzmir'de 29 bin 126 kadrolu, 930 sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Kentte 5 bin 957 boş kadro, 460 da norm fazlası öğretmen var. En fazla boş kadro 766 kişilik ihtiyaçla ''Rehber öğretmen'' branşında bulunurken, bu branşı 558 kişi ile ''Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'', 504 kişi ile ''Okul Öncesi Öğretmenliği'', 477 kişi ile ''Türk Dili ve Edebiyatı, 458 kişi ile ''Bilişim Teknolojileri'' branşları takip ediyor. Norm fazlası öğretmenin en çok olduğu branş ise ''Sınıf öğretmenliği''. 8 bin 834 norm kadrosu olan branşta 8867 kadrolu, 274 sözleşmeli olmak üzere 9 bin 141 öğretmen görev yapıyor. 307 fazla öğretmenin bulunduğu branşı, 26 fazla ile ''Almanca'', 21'er fazla ile ''Fizik'' ve ''Fransızca'' branşları izliyor. -NORM YOK, ÖĞRETMEN VAR- İzmir'de, normu sıfır olan 5 branşta ise 23 öğretmen görevli. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Halıcılık Kursu, Kurs Öğretmenliği, Muhasebe Kursu ve Müzik branşının iki dalı olmak üzere 5 branşta norm kadrosu bulunmazken, bu branşlarda 23 öğretmen ataması bulunuyor. Kentte, 11 branşta hiç kadrolu öğretmen bulunmuyor. Bu branşlar Rusça, Çince, Bahçecilik, Eğlence Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, Denizcilik/ Gemi Elektroniği, Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf, Tarım teknolojileri/Bahçe Peyzaj. Branşların toplam normu ise 46. -ENGELLİ EĞİTİMİNDE 388 BOŞ KADRO- Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ve Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği branşlarında da toplam 388 boş kadro var. Normu 610 olan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği'nde 226 öğretmen görev yapıyor. Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliğinin 21 normundan 17'si dolu. İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği'nde ise görevli 42 öğretmenden 5'i fazla.