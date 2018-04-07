İzmir'de 460 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de son bir hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda organizatör olduğu öne sürülen 7 kişi ile farklı ülkelerden 460 kaçak yakalandı. 7 organizatör şüphelisinden 3\'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içinde sahillerde 10 ayrı operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 421\'i Suriyeli, diğerleri Cezayir, Fas, Somali, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Eritne, Senegal, Mali, Gine, Fas, Irak, Burkino Faso, Togo ve Tunus uyruklu, toplam 460 kaçak yakalandı. Kaçak geçiş öncesi taşımacılıkta kullanılan 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 otomobil, kaçak geçiş için kullanılacak olan 2 tekne motoru, 2 bot ve 20 can yeleği de operasyonlarda ele geçirildi. Jandarma, 7 organizatörü de gözaltına aldı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

7 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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