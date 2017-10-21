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İzmir'de 46 kişi kumar oynarken yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, kumar oynatıldığı belirlenen iki işyerine jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, işletme sahibi 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 46 kişiye de para cezası kesildi

21 Ekim 2017 15:51

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, kumar oynatıldığı belirlenen iki işyerine jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, işletme sahibi 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 46 kişiye de para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi ile Yaka Mahallesi\'nde kumar oynatıldığı ihbarı aldıkları iki işyerine bugün saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Jandarma ve polis ekipleri, işyerlerinde yaptıkları aramalarda kumar oynamakta kullanılan malzemelere el koyarken, işletme sahibi oldukları belirlenen A.K. ve E.K.\'yi de gözaltına aldı. E.K. ve A.K., ifadeleri alınmak üzere götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 bin 453\'er TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Ayrıca baskın yapılan işyerlerinde kumar oynadığı belirlenen toplam 46 kişiye de 336\'şar TL para cezası kesildi.

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