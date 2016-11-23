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Yaşam

İzmir’de 4 kişinin öldüğü bar çatışmasının nedeni iki şarkı çıktı!

Barda çıkan çatışmada bir polis memuru da hayatını kaybetmişti

23 Kasım 2016 11:47

İzmir Karşıyaka’da bir barda çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tartışmanın, Volkan Konak’ın ‘Aleni Aleni’ şarkısı ile Halil Sezai’nin ‘İsyan’ isimli şarkısını isteyen 2 grup arasında çıktığı belirlendi. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, tartışmada barın ışıklarının kapatıldığı, 2 grubun karanlıkta birbirlerine ateş ettiği ileri sürüldü.

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde barda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada, Yunuslar Motorize Timleri’nde görevli polis memuru Mustafa İnal, işletmeci Günay Kılıç, bara eğlenmeye giden Sinem Alptuğ ve Halil K., hayatını kaybetti. Olaydan sonra geniş çapta araştırma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, olaya karıştıkları ileri sürülen Cem E.’yi de aradığı belirtildi.

 

‘Aleni aleni’ çalınca masaya gitti

 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, yaptıkları araştırmalar sonrası olayla ilgili tüm ayrıntıları da ortaya çıkardığı bildirildi. İddiaya göre; barda doğum günü kutlayan Cem E., barda sahne alan şarkıcıdan Volkan Konak’ın “Aleni Aleni” isimli parçasını istedi. Başka bir masada arkadaşlarıyla oturan Halil K. ise Halil Sezai’nin “İsyan” isimli şarkısının söylenmesi için istekte bulundu. Ancak Cem E.’nin istediği “Aleni Aleni” isimli şarkı söylendi. Bunun üzerine Halil K., Cem E.’nin masasına giderek kulağına bir şeyler söyledi. Sinirli şekilde ayağa kalkan Cem E. ise silahını ateşledi.

Ateşlenen silahla birlikte bar çalışanları ışıkları kapattı. Işıkların kapatılmasıyla birlikte karanlıkta 2 grup birbirlerine ateş etti. Dehşet dakikalarının yaşandığı barda, Halil K. ile birlikte Yunuslar Motorize Timleri’nde görevli polis memuru Mustafa İnal, işletmeci Günay Kılıç, eğlenmeye gelen Sinem Alptuğ hayatını kaybetti. Olaydan sonra geniş çapta araştırma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına alırken, olaya karıştıkları ileri sürülen Cem E.’nin de arandığı belirtildi.

 

"Kimin kimi vurduğu belli değil"

 

Olayda hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İnal’ın, arkadaşının doğum günü kutlaması için barda bulunduğu, Sinem Alptuğ’un, 6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye geldiği, Günay Kılıç’ın ise olayın meydana geldiği barın işletmecisi olduğu belirtildi. Barda yapılan incelemede, 16 adet boş kovan bulundu. Kovanların hangi silahlara ait olduğu yapılacak balistik inceleme sonrası kesinlik kazanacak. Yine olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduğu da bu inceleme sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Barda yaşamını yitiren polis memuru Mustafa İnal’ın cenazesi Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde toprağa verildi.

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