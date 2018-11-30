İzmir'de 4 HDP yöneticisine tutuklama

26 Kasım'da gözaltına alınan HDP önceki dönem İzmir İl Eş Başkanları, MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz ve PM Üyesi Gülay Bilici; DBP önceki dönem İl Eş Başkanı Süleyman Gündüz ve parti üyesi Zahide Ertene bugün Menemen'de çıkarıldıkları mahkemede 'örgüt üyeliği ve propaganda yapmak' iddialarıyla tutuklandı.

Aynı dosyadan gözaltına alınan 4 HDP'li ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de yapılan operasyonlarda HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İl yönetimi yarın saat 12.00'da il binasında tutuklamalara dair basın açıklaması düzenleyeceğini açıkladı.