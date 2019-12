-İZMİR'DE "TENTE OPERASYONU" İZMİR (A.A) - 11.01.2011 - İzmir'de bir süredir Büyükşehir Belediyesi ile Kordonboyu'ndaki iş yerleri arasında bir süredir gerginliğe ve tartışmalara neden olan eklentiler, zabıta ekiplerince söküldü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polis desteğiyle sabah saatlerinde Kordon'a gelerek Kordon Yönetmeliği'ne aykırı eklenti yapan iş yerlerindeki tente ve perde bağlantılarını sökmeye başladı. Belediye yetkilileri, yönetmeliğe aykırı yapılan tente ve perdelerin görüntü kirliliğine neden olduğu, can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle sökülmesi için 17 Aralık 2010 tarihinde yazı gönderildiğini belirtti. Yetkililer, aksi takdirde söküm işleminin belediye tarafından yapılacağının bildirildiğini, bu kapsamda bugün 15 polis eşliğindeki 40 zabıta görevlisinin söküm işlemine başladığını ifade etti. Söküm işlemi sırasında bazı iş yeri sahipleri tepkilerini dile getirirken çoğu iş yeri de zabıta ekipleri gelmeden sökümü kendisi yaptı. Zabıta tarafından sökümü yapılan tente bağlantıları, üzerine iş yeri isimleri yazılarak götürüldü. İş yerlerine söküm dışında cezai işlem uygulanmadığı, alınan tentelerin daha sonra iş yeri sahiplerine teslim edilebileceği bildirildi. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, söküm işlemi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sökülen tentelerin dünyanın her yerinde kullanıldığını ifade etti. Şanlı, tentelerin, yanmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle can güvenliğini tehdit etmediğini, Kordon Yönetmeliği'nin bu bölgede iş yapan ve oturanların katılımıyla yenilenmesi gerektiğini dile getirdi. Sigara yasakları nedeniyle müşterilere kış aylarında dışarıda hizmet vermek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Şanlı, ''Bir süredir Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşmaya çalışıyorduk ancak yerel idarecilerin buradaki iş yeri sahiplerini görmezden geldiği ortada. İzmir'de bu yasakların uygulandığı tek yer Kordon. Görüntü kirliliği yaratıyorsa sökün ama çözümüyle sökün. Bu sorun yasakçı zihniyetle çözülmez. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. EXPO'ya aday olacağını söyleyen bir kente bu hiç yakışmadı'' dedi. Şanlı, sorunun çözümü için daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdıklarını, kendisini Kordon'a davet ettiklerini ancak henüz gelmediğini belirterek, bu daveti yinelediklerini söyledi.