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İzmir'de 3 kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, okul önünde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu ileri sürülen ve polisin oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen Akın Ç

09 Ocak 2019 15:01

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, okul önünde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu ileri sürülen ve polisin oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen Akın Ç. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ay içinde okul önlerinde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğunun elle taciz edilmesi üzerine harekete geçti. Mağdurların ve görgü tanıklarının verdiği eşkalden yola çıkan polis, şüphelinin aynı kişi olduğunu belirleyip, yakalanması için özel ekip oluşturdu. 4 polisten oluşan özel ekibin 10 günlük takibi sonucu, evli olan Akın Ç., geçen 7 Ocak akşamı yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Akın Ç., tutuklandı.
Akın Ç.\'nin 4 yıl önce de komşu ilçe Tire\'de iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında açılan davadan tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

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