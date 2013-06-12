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İzmir'de gençlere şiddet uygulayan 3 polis açığa alındı

İzmir'de genç kızlara şiddet uygulayan üç çevik kuvvet polisi açığa alındı

12 Haziran 2013 20:32

İzmir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Kordon’da deniz kenarında oturan gençleri coplayıp, bir genç kızın saçını çeken üç çevik kuvvet polisi açığa alındı.

Önceki pazar günü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda polisler Gezi Parkı olaylarını protesto edenlere müdahale etti.

Polis, biber gazı ve cop kullanırken, gruptan da polise taş atıldı.

Polis, meydandaki kalabalığa müdahele ederek dağıttı.

Bu sırada Kondonboyu’nda rıhtım üzerinde oturan ve eylemle ilgileri olmadığı öne sürülen birkaç genç de polislerce coplandı. Üç polis buradaki gençleri coplarken biri de genç kızın saçını çekti.

Bu görüntüler Türkiye genelinde büyük tepkiye neden oldu. İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişler söz konusu üç polisi kask numaralarından belirleyip soruşturma açtı. Müfettişlerin önce pasif göreve çektiği üç polisin bugün açığa alındığı öğrenildi.

Öte yandan protestoların ilk günündün bu yana gündeme oturan "eli sopalı" sivillerle ilgili de tespitlerin sürdüğü, bazılarının kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın sivil polis olduklarını, ancak yelek giymediklerini söylediği bu görevlilerle ilgili henüz bir karar çıkmadığı bildirildi.

 

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