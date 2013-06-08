İzmir'de genç kızın saçını çeken polislere soruşturma

İzmir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Kordon'da deniz kenarında oturan gençleri coplayıp bir genç kızın saçını çeken üç polis hakkında soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz pazar günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda polislerle Gezi Parkı protestocuları arasında gerginlik yaşanmış, polis biber gazı ve cop kullanarak kalabalığı dağıtmıştı.

Bu sırada 3 polis Kondoboyu'nda rıhtım üzerinde oturan ve eylemle ilgileri olmadığı belirtilen birkaç gence saldırarak coplamış, bir polis de hırsını alamayıp genç bir kızı saçından çekerek tartaklamıştı.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, tüm Türkiye’de büyük tepkiye neden olan olaya karışan üç Çevik Kuvvet Polisi'nin kimliği belirlenerek haklarında soruşturma açıldı. Diğer olaylarla birlikte bu polisler hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi