İzmir'de 271 şişe sahte rakı ele geçirildi

İzmir'de, 4 işletmede yapılan denetimde, 35 litre sahte votka ve viski ile 271 şişe sahte rakı ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis, Konak ilçesinde yaklaşık 100 kişilik ekiple, alkollü içki satan 4 işletmeyi denetledi.

Denetlemelerde, 30 litrelik damacana içinde sahte olduğu değerlendirilen votka, 5 litrelik damacanada sahte viski, 271 şişe sahte rakı ile 55 şişe bandrolsüz bira ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında idari işlem yapılırken, son günlerde artan sahte içki kaynaklı ölümler nedeniyle denetimlerin yoğun olarak süreceği bildirildi.