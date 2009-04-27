İzmir’de 27 kaçak yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 27 kaçak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arvalya mevkisinde bir aracı takibe aldı. Yoncaköy sahilinde duran araçtan inenlerin bota binmeye çalıştığını fark eden jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığının da desteğiyle 24'ü Somalili, 3'ü Filistinli 27 kaçağı yakaladı.



Kaçaklara aracılık ettikleri öne sürülen E.Ö. (30) ile R.D. (27) de gözaltına alındı.



Kaçakların sınır dışı edilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

