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Yaşam

İzmir'de 269 yangın

12 Nisan 2009 14:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın yangınlara hızlı ve başarılı bir şekilde müdahale ederek, yüzde 99'unu büyümeden söndürdüğü bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye teşkilatının, geçen mart ayında kent genelinde çıkan 269 yangından 267'sini henüz başlangıç aşamasındayken söndürdüğü kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yayınladığı aylık raporlara yer verilen açıklamada, İzmir'de Mart ayında 269 yangının çıktığı, itfaiye teşkilatının yangınlardan 267'sini henüz başlangıç halinde iken söndürerek, bu alanda yüzde 99'luk başarı sağladığı vurgulandı.

Öte yandan, ilde elektrik kısa devresi yangın çıkış sebepleri arasında birinci sırada yer alırken, 269 yangının 112'si elektrik aksamındaki sorunlar nedeniyle çıktı.

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