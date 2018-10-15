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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (2)

GÖÇMENLERE MEZAR OLAN DERE YATAĞINA KARANFİL BIRAKILDI İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin

15 Ekim 2018 18:26

GÖÇMENLERE MEZAR OLAN DERE YATAĞINA KARANFİL BIRAKILDI
İzmir\'de, Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazadan geriye, göçmenlerin umutları ve eşyaları kaldı. Kazadan sonra etrafa savrulan eşyaların toplanmadığı görüldü. Özellikle dereye savrulan bebek bezleri ile çocuk ayakkabıları yürek burktu. Eşyaların arasına barıkalan karanfiller ise dikkat çekti.

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