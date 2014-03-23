İzmir'de 15 yaşındaki Hamdi Can trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, istasyonda rayların üzerine düşen 15 yaşındaki Hamdi Can, İzmir Banliyö Hattı (İZBAN) trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aliağa İstasyonu'nda bekleyen yolculardan Hamdi Can, saat 09.30 sıralarında,İZBAN trenin geldiğini görünce oturduğu banktan kalktı. Bu sırada sendeleyen Can, rayların üzerine düştü.

İstasyona girmekte olan makinist Mümin Şen kullandığı 30036 sefer sayılı tren, fren yapılsa da duramayıp, genci ezdi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve istasyon güvenlik kamerası kayıtlarından da rayların üzerine düştüğü tespit edilen Hamdi Can'a ilk müdahaleyi istasyon görevlileri yaptı.

Trenin belinden üzerinden geçtiği belirlenen gencin yaşadığı farkedilip, ambulans istendi. Ancak ambulans olay yerine gelmeden Hamdi Can, yaşamını yitirdi.

İstasyondaki yolcular da uzun süre gözlerinin önünde meydana gelen olayın şokunu üzerinden atamadı. Can'ın üzerinden çıkan cep telefonundan Gaziemir'deki ailesine ulaşan jandarma ve istasyon yetkilileri ölüm haberini verdi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Hamdi Can'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürerken jandarmanın ifadesine başvurduğu makinist Şen, "Çocuğu rayların üzerinde görünce, fren yaptım. Mesafe çok yakın olduğu için, durabilmem mümkün olmadı. Üzgünüm" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.