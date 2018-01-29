İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN\'DAN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI

İzmir’in Urla ilçesinde yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şüphelilerin uzun süredir takip edilen bir grup olduklarını belirtti. Operasyonu yapan ekibi tebrik eden Aşkın,\"Arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar tek seferde ülkemizde yakalanan en fazla miktardaki ‘skunk’ tabir edilen madde bu. Birçok gencimizi zehirlenmekten kurtardılar. Elimizde 4 şüpheli var. Bu olayda uyuşturucu Avrupa’dan ülkemize transfer ediliyor. Biz ülkenin her tarafında; bu günlerde Afrin’de terörle, hem de terör kadar büyük bir belayla, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz\" dedi.

AFRİN’E SELAM GÖNDERDİLER

Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki uyuşturucu operasyonuna katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun ardından, \"Afrin’e selam olsun\" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

KEMALPAŞA\'DA 5 LİTRE LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde de içerisinde likit metamfetamin olduğu bilgisi üzerine, bir otomobili İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 5 litre likit metamfetamin ele geçirilirken, otomobil sürücüsü S.A. (38) gözaltına alındı. S.A., bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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