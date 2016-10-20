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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de 149 öğretmen hakkında göreve iade kararı

Darbe girişimi sonrası açığa alınan öğretmenler, kararın tebliğinin ardından görevlerine dönebilecekleri belirtildi

20 Ekim 2016 23:35

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında İzmir'de açığa alınan 149 öğretmen hakkında göreve iade kararı verdi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmenlerden bazılarının göreve iade edilmeleri kararlaştırıldı.

Bakanlıkça İzmir'deki soruşturmada açığa alınan öğretmenlerden 149'u için göreve iade kararı verildi.

Öğretmenlerin kararın tebliğinin ardından görevlerine dönebilecekleri öğrenildi.

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