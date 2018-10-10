İzmir'de, 12 kişiye terör propagandası gözaltısı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- YASA dışı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) kurucularından olan ve Almanya\'da ölen Teslim Demir\'in, İzmir\'in Buca ilçesindeki cenazesinde, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı TKİP\'nin kurucularından olan ve Almanya\'da öldükten sonra Türkiye\'ye getirilip, geçen 7 Ekim\'de İzmir\'in Buca ilçesinde toprağa verilen Teslim Demir\'in cenazesinde terör propagandası yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ardından polis tarafından İzmir merkezli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli\'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, cenazede kullanılan, üzerlerinde TKİP\'nin flamasının bulunduğu yaka kartları ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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