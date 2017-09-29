İzmir'de 117 askere yönelik FETÖ/PDY operasyonu (2)

TSK\'NIN GİZLİ BİRİMLERİNDE GÖREVDELERMİŞ

İzmir\'de, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, mahrem abilere gizli bilgileri aktardıkları belirlenen 117 muvazzaf askere yönelik operasyonda gözaltı sayısının 80\'e çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan askerler İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Bu arada gözaltına alınan askerlere ilişkini çarpıcı detaylarda ortaya çıktı. Buna göre, gözaltına alınan askerlerin gerek kuvvet komutanlıklarında, gerekse de Genelkurmay içerisinde gizli bilgilerin bulunduğu birimlerde halen görevlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. Gizlilik derecesi yüksek olan bu bilgilerin, bu askerler tarafından FETÖ\'ye aktarılmış olabileceğinin polis ve savcılıkça değerlendirildiği öğrenildi.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan yüksek rütbede emekli olan bir pilotun da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan emekli askerin, sivil havayolu firmasında pilotluk yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.