İzmir'de, 112'ye yüzde 94 oranında gereksiz çağrı yapıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR 112 Acil Servisi\'nde, 2018 yılında yaklaşık 4 milyon 500 bin çağrı alınırken, bunların yüzde 94\'ünü aynı olayların tekrar ihbar edilmesi ile adres sorma, telefon arızası, telefon numarası isteme, küfür, hakaret ve taciz etme amaçlı yapılan aramalar oluşturdu. Bu engellere rağmen 280 bin hastaya verilen hizmette 5 milyon 500 bin kilometre yol yapan 112 Acil Servis personeli, dünyanın çevresini 138 kez dolaşmaya eş değer mesafe katetti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 112 Acil Servisi\'nde, 2018 yılı içinde günde ortalama 12 bin 500, toplamda ise 4 milyon 500 bin çağrı alındı. Hizmet verilen hasta sayısı ise yaklaşık 280 bin oldu. Yapılan aramaların yaklaşık yüzde 94\'ünü gereksiz çağrılar oluşturdu. Küçük çocukların meraktan aramaları, telefon arızasının giderilip, giderilmediğini anlamak için yapılan aramalar, adres ve telefon numarası sorma, küfür, hakaret ve taciz etmek amaçlı yapılan aramalar, aynı olayın birden fazla kez ihbar edilmesi, 112 Acil Servisi görevlilerini gereksiz meşgul etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, gereksiz vaka çıkışları nedeniyle meydana gelen her türlü zararın adli suç olduğuna dikkat çekilerek, her çağrının hangi telefondan ve nereden yapıldığının, telefonda SIM kart olsun olmasın kolaylıkla tespit edildiği ve bunu sıklıkla yapan kişiler hakkında işlem uygulandığı bildirildi.

ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARI

Tüm bu zorluklara rağmen 1400 kişilik personelle çalışılan İzmir 112 Acil Servisi\'nde, yıl içinde yakalanan başarılar dikkat çekti. İstatistiklere göre, toplamda, dünyanın çevresini 138 kez dolaşmayla eş değer olan 5 milyon 500 bin kilometre yol katedildi. Kent içinde yapılan her 100 ihbarın 93\'üne, ortalama 10 dakika içinde ulaşıldı. Öte yandan helikopter ve motosiklet ambulanslarla da kırsal kesimlerdeki vakalara ulaşıldı. Zamanla yarışılan vakalarda hayati önem taşıyan helikopter ambulanslar, bu yıl 300 vakada kullanılırken, 1000 vakaya da motosiklet ambulanslarla müdahale edildi.

