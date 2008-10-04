İzmir'de 111 bin seçmen kaydırıldı

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, AKP'nin muhtarları ve karakolları devre dışı bırakarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayesinde, zayıf olduğu bölgelere seçmen kaydırdığı iddiasında bulundu

CHP, AKP'nin önümüzdeki yerel seçimler öncesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni kullanarak, "seçmen kaydı operasyonu" yaptığını öne sürdü. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, "İzmir'de 111 bin seçmen AKP'nin zayıf olduğu bölgelere kaydırıldı" dedi.

Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin şimdiden seçim hilelerine başvurduğunu ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni kullanarak seçim bölgelerindeki seçmen dengeleriyle oynadığını ileri süren Ersin, şunları kaydetti:

"Adrese dayalı kayıt sisteminde adres değişimi sadece beyanat hali olmasıyla yapılıyor. Örneğin, Keçiören'de oturan bir kişi Çankaya nüfus dairesine gidip 'Ben 5 kişilik ailemle şu adrese taşındım' diyerek kayıt yaptırabiliyor. Nüfus idaresi bu beyanı yeterli buluyor.



Muhtarlar devre dışı



Eskiden muhtarlıktan nakil belgesi alınıyordu. O belge, oturacağı yeni ilçenin ve mahallenin muhtarına götürülerek kayıt yaptırılıyordu. Eldeki formun bir nüshası muhtarda, bir nüshası mahallenin karakolunda, bir nüshası da vatandaşta bulunuyordu. Bir kişi başka bir yere nakil olduğunda devletin bütün kurumları haberdar oluyordu. Şimdi muhtarlar ve karakollar devre dışında. Bir kişi 'Ben taşındım' deyince, taşınmış oluyor. Bu şekilde İzmir'de son 8 ayda 111 bin nakil yapıldı. Peşine düştüm, kimin nereye gittiğini öğrenmek istedim, bilgi vermediler. Gizli bir operasyon yürütülüyor."

Ersin AKP'nin, "İzmir'i, Çankaya'yı ve Kadıköy'ü alma" iddiasını anımsatarak, "Bu yöntemle söz konusu bu ilçeleri zayıflatarak alabilirler. Çünkü nakiller çok kolay ve takibi yapılamıyor" diye konuştu.

Yılbaşından sonra Kadıköy ve Çankaya'da da sistematik şekilde seçmen operasyonu yapılacağını öne süren Ersin, muhtarlar devrede olmadığı için bir bölgeye kimin nakil olup olmadığının bilinmediğini, bunun ancak seçim listeleri asıldığında ortaya çıkacağını kaydetti.

Ersin, "Seçim listeleri asıldığında iş işten çoktan geçecek. Binlerce insanın takibini nasıl yapacağız" dedi.







