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İzmir'de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı

13 Haziran 2018 17:06

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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