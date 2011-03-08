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İZMİR'DE 10 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ İZMİR (A.A)

08 Mart 2011 12:34

-İZMİR'DE 10 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ İZMİR (A.A) - 08.03.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine sabah saatlerinde rahatsızlanarak gelen 10 kişi tedavi altına alındı. Ufuk ve İnönü mahallerindeki evlerinden gelen Kenan Kayaoğlu (64), Halil Kayaoğlu (29), Hatice Özaltunbulak (38), Elif Özaltunbulak (17), Ramazan Korucu (55), Ümmühani Korucu (47), Miraç Korucu (22), Metin Güler (37), İsmail Güler (66) ve Kadir Güler'in (29) kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Hastanede kontrol altında tutulan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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