İzmir'de 1 kişi lodostan yaşamını yitirdi

Şiddetli lodos Ege ve Marmara'da hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'de şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İDO'nun bazı seferleri iptal oldu. İstanbul, Muğla ve Çanakkale'de çıkan yangınlara müdahalede güçlük yaşandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalan Halil Güler isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hava muhalefeti nedeniyle iç ve dış hatlardaki bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Sabah 07.30'daki Yalova-Yenikapı ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.

Kuvvetli rüzgarın, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakları da zaman zaman olumsuz etkilediği bildirildi.

Haydarpaşa-Gebze seferini yapan banliyö treni Maltepe'de istasyona yaklaştığı sırada, trenin hareketini sağlayan elektrik hattındaki kablolar aşırı rüzgar nedeniyle koptu. Arızadan dolayı bir süre tek yönden yapılan seferler, elektrik hatlarının onarılmasının ardından normale döndü.

Şiddetli lodos nedeniyle İsanbul, Muğla, Çanakkale ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahalede güçlük yaşandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi Engürü Bağı Caddesi'ndeki eski bir çınar ağacı, aşırı rüzgar nedeniyle, içinde Sefer Karaol ve Emine Karaol'un bulunduğu büfenin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye görevlileri ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Gülten Sokak'taki iki katlı binanın üzerine de rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Bina sakinlerinin evlerini boşalttığı öğrenilirken, ağaç itfaiye tarafından kaldırıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.